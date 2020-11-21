SETA, çocuk silahlı milislere yer verdiği raporunu yayından kaldırdı

21 Kasım 2020 Cumartesi, 02:00

Önceki ismi “Özgür Suriye Ordusu” olan “Suriye Milli Ordusu” hakkında SETA’dan Ömer Özkızılcık’ın hazırladığı rapor, 18 Kasım’da Türkçe ve İngilizce olarak SETA’nın internet sitesi üzerinden yayımlandı. Aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu üyesi de olan SETA Genel Koordinatörü Burhanettin Duran, rapora yazdığı önsözde, “Raporun yazarı Türkiye’nin Suriye’deki yerel müttefiki olan SMO hakkında verilere dayanan bilgiler sunmakta ve Türkiye kamuoyunda SMO’yu ve askerlerini tanıtmaktadır. Her ne kadar SMO hakkında Türkçe literatürde farklı çalışmalar bulunsa da bu rapor somut rakamlar ve veriler sağlaması açısından kendi alanında bir ilktir” ifadelerini kullandı.

SETA’nın raporunun, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) geçen yıl düzenlediği Barış Pınarı Harekâtı’na da katılan SMO’nun ilk üç kolordusu bünyesinde bulunan 1551 SMO milisiyle 11-18 Aralık 2019 tarihleri arasında internet üzerinden yapılan anket verileri kullanılarak hazırlandığı belirtildi. Rapordaki SMO savaşçılarına yöneltilen yaş ve kaç yıldır savaşta yer aldıklarına yönelik soruların yanıtları, SMO saflarında savaşanların bir bölümünün çocuk yaşta silah altına alındığını ortaya çıkardı. Raporda, anketi yanıtlayan SMO milislerinin yüzde 7.85’i 18-20 yaş arasında olduğunu bildirirken sadece yüzde 3.66’sı 2 ve daha az yıldır SMO saflarında savaştığını açıkladı. Bu veriler, ankete katılan SMO savaşçılarının yüzde en az 4’ünün 18 yaşından küçükken Suriye iç savaşında savaşmaya başladığını ortaya koydu.

‘EDİTORYAL TASARRUF!’

Cumhuriyet’in ulaştığı SETA yetkilileri, raporun internet sayfalarından “editoryal tasarruf” gerekçesiyle silindiğini belirtirken konuyla ilgili başka bir açıklama yapmadı.

Suriye’deki iç savaşta yer alan grup ve örgütlerin tamamına yakınının çocuk savaşçı savaştırdığına dair bulgular daha önce Birleşmiş Milletler (BM) raporlarına da yansımıştı.