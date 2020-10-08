AKP’nin torbasında tartışmalı projelerin takibini zorlaştıran düzenleme var
Plan ve Bütçe Komisyonu’nda yasama yılı başlar başlamaz jet hızıyla görüşülerek kabul edilen torba tekliften, bütçe hazırlanırken şehir hastaneleri ve köprüler gibi tartışmalı projelerle ilgili ayrıntıların gizlenmesini öngören düzenleme çıktı. Böylece mali karartma yapılacak. Komisyondaki muhalefet milletvekilleri, “Fonksiyonel bütçe çıkarılmış. Yani mali saydamlık ortadan kaldırılıyor. Şehir hastanelerine, köprülere verilen paraları göremeyeceğiz, denetleyemeyeceğiz” diyerek düzenlemeye tepki gösterdi.
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda yeni yasama yılı başlar başlamaz jet hızıyla görüşülen torba tekliften bütçe hazırlanırken tartışmalı projelerle ilgili ayrıntıları gizlenmesini öngören düzenleme çıktı. AKP’li vekillerin imzasını taşıyan teklif, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi.
Son günlerde TBMM’ye sunulan Sayıştay raporlarında, başta şehir hastanesi, köprü ve otoyol gibi pek çok proje bazlı kamu yatırımıyla ilgili yapılan rekor düzeydeki ödemeler ve usulsüzlükler kamuoyunda tartışma yaratırken komisyonda maddeleri kabul edilen düzenlemeye göre bütçe hazırlanırken artık proje bazında takip yapılmasının engellendiği ifade edildi. “Performans esaslı program bütçesi” adıyla getirilen düzenlemeye göre bundan sonra bütçe hazırlanırken işleve göre fonksiyonel sınıflandırmanın yapılmayacağı; böylece kamu harcamalarında özellikle proje bazlı yatırımların takibinin zorlaşacağına dikkat çekildi. Muhalefet temsilcileri, düzenlemeyle kamu harcamalarının şeffaflığına gölge düşeceği ve 2003’ten önceki sisteme geri dönüleceği eleştirilerini getirdi.
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, komisyonda yaptığı değerlendirmede, “Fonksiyonel bütçe çıkarılmış. Yani mali saydamlık ortadan kaldırılıyor. Bundan sonra şehir hastanelerine, köprülere verilen paraları göremeyeceğiz, denetlemeyeceğiz” ifadelerini kullandı. Cumhuriyet’e konuşan komisyon üyesi CHP’li Kamil Okyay Sındır değişikliğin bir skandal olduğunu belirterek “Yeni düzenlemede proje bazında bütçeleme bulunmuyor. Bugüne kadar hedefler ve faaliyetler, o faaliyetler kapsamındaki projeler ve projelerin kaynağı görülebiliyordu. Şimdi bu, proje değil, faaliyet bazında bütçe düzenlemesi olacak. Daha genel bir bütçe teklifi gelecek ve sonradan denetleme imkânı kısmen sınırlandırılmış bir şekle dönüşecek” dedi.
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