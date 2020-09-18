AKP’ye yakın cemaatler vakıflaşıyor

18 Eylül 2020 Cuma, 09:21

Türkiye’de son yıllarda sayıları hızla artan ve iktidar ile cemaatlere yakınlıklarıyla bilinen vakıflara yenileri eklendi.

BirGün'den Mustafa Mert Bildircin'in haberine göre, İstanbul’da, kapanması halinde malvarlığı İsmailağa Cemaati’ne yakınlığı ile bilinen Dar’ul Fünun Eğitim ve Dayanışma Vakfı’na devredilmek üzere İlim, Hidayet ve Bereket Vakfı kurulurken Kütahya’da, iktidara yakın KİHMED’den isimlerin yönetiminde yer aldığı Kültür, Araştırma, Düşünce, İlim ve Medeniyet (KADİM) Vakfı kuruldu.

AKP iktidarları döneminde gerçekleştirilen yasa değişiklikleri ve sağlanan yetkiler ile çoğu kesim için para toplama aracı haline dönüştürülen vakıfların sayısı her geçen gün arttı.

İstanbul’da, “Çocuk, genç, yetişkin kimselerin eğitimlerine, kültürel ve sosyal yaşamlarına katkıda bulunmak” amacı ile kurulan İlim, Hidayet ve Bereket Vakfı yüzlerce vakıf arasında yerini aldı. Kütahya’da kurulan Kadim Vakfı’nın kuruluş gerekçesi ise “Bireylerin sosyal, sanatsal, kültürel ve ekonomik gelişimlerine katkıda bulunmak” oldu.

HİDAYET VE BEREKET

17 Eylül tarihli Resmi Gazete’de, iki yeni vakfın kuruluş senedi yayımlandı. İstanbul merkezli kurulan İlim, Hidayet ve Bereket isimli vakfın 60 bin TL malvarlığı olduğu bildirildi. Vakfın kurucu isimleri Yazan GHAZAL, Abdul Azız ŞIHLAR, Mohamed İbrahim HAMMUOR olarak kaydedilirken mal ve hakların devri için İsmailağa Cemaati’ne yakınlığı ile bilinen Dar’ul Fünun Eğitim ve Dayanışma Vakfı seçildi.

TANIDIK KURUCU

Kütahya’da KADİM ismiyle 60 bin TL malvarlığı ile kurulan vakfın kurucuları arasından ise tanıdık isimler çıktı. AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’dan, “Başarılı çalışmalarından ötürü” tebrik alan Kütahya İmam Hatip Lisesi Mezun ve Mensupları Derneği Başkanı Mustafa Önsay’ın derneğin kurucuları arasında olduğu öğrenildi.

Vakfın sona ermesi halinde malvarlığının Kütahya İlme ve Hayra Hizmet Vakfı’na devredileceği belirtildi.



