AKP’ye yakın şirketin patronunun oğlu Riva’da havuzlu villa yaptı

30 Mayıs 2020 Cumartesi, 06:00

Sahile kadar kat kat beton bloklardan duvar ören Kuzu yan parseldeki yeşil alanı çevirerek duvar inşaa etti. Bölge sakinlerinin arsadaki çalışmaları ilgili kurumlara şikayet etmesi üzerine duvar yıkıldı. Beykoz Belediyesi yetkilileri villanın yapı kayıt belgesi olduğuna dikkat çekti.

Ulaştığımız Gökçen Kuzu tüm işlemlerin yasal olduğunu söyledi, havuzu sorduğumuzda ise “Havuzu kapatmak kolay, üzerine 3 tahta çakarız” yanıtını verdi.

Beykoz, Riva’da Millet Caddesi’ne komşu kıyı şeridindeki Yusuf Kuzu’ya ait parselde günlerdir hummalı bir çalışma sürüyor. Parselde yapılan geniş camlı villanın dışı taşlarla kaplandı, havuz, beton blok duvarlar ve beton merdivenler yapıldı.

Parselin yan arazisi ise ortak yeşil alan. İnşaat yan parsele de metrelerce taşarak duvarlar örüldü. Arazinin 2018 hava fotoğrafları incelendiğinde arazide sadece küçük ahşap bir ev görünüyor.

‘50 METRE TERK EDİLMEDİ’

Bölge sakinleri mahallede çivi bile çakamadıklarını belirterek inşaattaki çalışmaları ilgili kurumlara şikayet etti. Dilekçede kıyı kenar çizgisinden ilk 50 metre mesafenin bırakılması gerektiği, bu arazide mesafenin bırakılmadığına dikkat çekildi.

Sahillerin halka ait olduğu belirtilen dilekçede “Bu büyüklükteki bir yerleşim yerinde inşaatların yapımını otorite disiplinli bir şekilde denetlemez ve gereğini yapmazsa dejenere yapılaşma başlar ve devam eder. Müşterek sahalar, yeşil alanlar vs. korunması bizler tarafından yapılmış, işgaller önlenmiş, birçok olaya rağmen başarılı bir şekilde bügünlere getirilmiştir” denildi.

“Kıyı kenar çizgisinden sonra birinci 50 metrelik bölümü terk edilmeden işlemler pervasızca devam ediyor” ifadeleri kullanılan dilekçede arazideki bu işlemlerin önlenmesi istendi.

‘YAPI KAYIT BELGESİ VAR’

Ulaştığımız Beykoz Belediyesi yetkilileri ise yaptıkları yazılı açıklamada belediyeye gelen şikâyetler üzerine bölgede denetleme yapıldığını belirterek “Yapılar için ilgilisi Yapı Kayıt Belgesi’ni ibraz etmiştir” ifadelerini kullandı.

Yan parseldeki yeşil alana yapılan duvarların yıkıldığı ifade edilen açıklamada “Yapı Kayıt Belgesi bulunan yapı için mevzuat gereği herhangi bir cezai işlem ya da yıkım uygulanmamıştır” denildi.

Belediye Yapı Kayıt Belgesi başvurusunun incelenmesi ve onaylanmasının ilçe belediyelerin yetki alanında olmadığına dikkat çekti.

‘İNEKLER AĞAÇLARI YEMESİN DİYE...’

Sorularımızı yanıtlayan Gökçen Kuzu da “Biz oraya sadece güzellik kattık. Ben oraya 450 bin liralık ağaç diktirdim. Benim bina 75 metre yukarıda. Duvarları toprak kaymasın diye yaptık” dedi. Kuzu’ya “Havuz toprak kaymasın diye mi yapıldı” sorusunu yöneltince “Toprak kaymasın diye yapılmış duvarlar. Dik yamaç. Toprağı yaparken havuzu da yapmış olduk. Havuz çok önemli değil, havuzun üstü de kapanır. 3 tane tahta çakılır kapanır” diye yanıtladı. Arazideki eski evle villa arasında sadece çatının değiştiğini öne süren Kuzu “Aynı yapıyı yaptık. Orada hiçbir şey değişmiyor. Bir tek çatı değişiyor. 1 metre benim ihlalim yok. Yasal yaptım” dedi. Kuzu yan parseldeki yeşil alana ilişkin ise özetle şöyle konuştu: “Benim arsamın bitişiği 157 dönüm 65 kişi ortak. Ben de ortağım oraya. Ortak olan yere bir tane duvar çekmiştim. Ağaçları inekler yemesin diye. Ona da karşı çıktılar. Yıktırdım.”

YAPI KAYIT BELGESİ NEDİR?

Yapı Kayıt Belgesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve yetkilendireceği kuruluşlara 31 Aralık 2018’e kadar başvurulması ve gerekli şartların yerine getirilmesi halinde imar mevzuatına aykırı inşa edilen yapıların kayıt altına alınması için verilen bir belgedir.