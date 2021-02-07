AKP'ye yakın Takvim, halkın gündemi pahalılığa böyle çözüm buldu!

AKP'ye yakın Takvim gazetesi bugün çıkan manşetinde, halkın birinci önceliği olan ancak iktidarın görmezden geldiği, ekonomik sıkıntıya ilişkin bir haber yer aldı. “Bu haberi okumadan markete girmeyin, çıkarken üzülmeyin” denilen haberde, 10 maddede market alışverişine dair kendince püf noktaları sıraladı. Gazete okuyucularına aç karnına alışveriş yapılmamasını önererek “Alışverişe tek başına ve tok karnına çıkın. Çocuklar olmasın” uyarısı da yaptı.

cumhuriyet.com.tr
07 Şubat 2021 Pazar, 12:24
AKP'ye yakın Takvim, halkın gündemi pahalılığa böyle çözüm buldu!
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İktidara yakın Takvim gazetesi manşete taşıdığı "Bu haberi okumadan markete girmeyin, çıkarken üzülmeyin" başlıklı haberde, okurlarına market alışverişlerinde "fazla harcama yapmamaları" için ipuçları verdi. Takvim'in hazırladığı ipuçları arasında "Cazip kokular yoldan çıkarmasın, alışverişe çocuklarla çıkmayın, sepet kullanın" gibi maddeler yer aldı. 

Türkiye'de gıda fiyatlarındaki artış ve hayat pahalılığı tartışılırken Takvim gazetesi "Çıkarken üzülmeyin" ifadeleriyle okurlarını uyardığı haberde marketlerde "fazla harcama" yapmamanın ipuçlarını verdi.

"Satışı artırmak isteyen marketler, müşterilere türlü türlü psikolojik tuzaklar kuruyor" denilen haberde, markete gidenlere şu uyarılarda bulunuldu:

- Alışverişe tek başına ve tok karnına çıkın. Çocuklar olmasın

- Cazip kokular yoldan çıkarmasın. Evde hiçbiri kalmaz.

-  Büyük araba doldurmaya teşvik eder, sepetten şaşmayın.

- Ürünlere dokunmayın. Sahiplik duygusu almaya zorlar. 


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