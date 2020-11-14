Akşam gazetesi yazarı Ahmet Kekeç koronavirüsten hayatını kaybetti

14 Kasım 2020 Cumartesi, 13:45

Akşam gazetesi yazarı Ahmet Kekeç hayatını kaybetti. Kekeç kısa süre önce koronavirüse yakalanmış ve yoğun bakımda tedavi görüyordu.



Koronavirüs tedavisi gören Akşam Gazetesi Yazarı Ahmet Kekeç, hayatını kaybetti. 59 yaşındaki Kekeç'in ölüm haberini oğlu Mehmet Hakan Kekeç, sosyal meyda hesabından "Ne diyeceğimi bilemiyorum. Aslan gibi, bileğiyle savaştı. Babam, Ahmet Kekeç'i kaybettik. Yağmurdan sonra görüşürüz, babam" ifadeleriyle duyurdu.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun da Kekeç'in ölüm haberinin ardından sosyal medya hesabından bir mesaj yayımladı. Altun, mesajında "Ahmet Kekeç'i kaybettik. Allah rahmet etsin. Mekanı cennet olsun. En zor zamanlarda dimdik durdu. Ülkesinin, milletinin hayrı için çalıştı. Geride çok güzel eserler bıraktı. Eserlerine, emanetine sahip çıkacağız" dedi.

AHMET KEKEÇ KİMDİR?

3 Ocak 1961'de Malatya'da doğan Kekeç, Akşam gazetesinde köşe yazarlığı yapıyordu.

Uzun süredir gazetecilik mesleğini sürdüren Kekeç'in gazetelerde yazdığı yazılar 1997 yılında MGV Gençlik Dergisi ve Türkiye Yazarlar Birliği tarafından ödüllendirildi. Son yıllarda çalışmalarını roman üzerine yoğunlaştıran Ahmet Kekeç, 28 Şubat dönemini anlatan 'Yağmurdan Sonra' adlı bir romana imza attı.

Cine5'te Rasim Ozan Kütahyalı ve Salih Tuna ile birlikte Memleket Meselesi ve Derin Mevzu adlı iki program sundu. Daha sonra 24 TV'de Nagehan Alçı ile birlikte 'Nerede Kalmıştık', Nevin Ateş ve Mustafa Armağan ile birlikte 'Tarihçe', Ülke TV'de de Turgay Güler ve Yusuf Ziya Cömert ile birlikte 'En Sıra Dışı' adlı üç televizyon programını da sundu.



