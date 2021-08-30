Aksaray'da çarşafları bağlayıp evlerinin camından inmeye çalışırken düşen kadın ağır yaralandı

Aksaray'da çarşafları bağlayıp 5. kattaki evlerinin camından inmeye çalışırken düşen 20 yaşındaki Feyza B. ağır şekilde yaralandı

AA
30 Ağustos 2021 Pazartesi, 16:55
Aksaray'da çarşafları bağlayıp evlerinin camından inmeye çalışırken düşen kadın ağır yaralandı
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Aksaray'da Meydan Mahallesi'ndeki bir apartmanın 5. katında ailesiyle yaşayan Feyza B. (20), çarşafları bağlayarak evin camından aşağı inmeye çalıştı.

İddiaya göre, çarşafların kopması sonucu kömürlüğün çatısına düşen Feyza B. yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Başı ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Feyza B, sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

DURUMU AĞIR

Feyza B'nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Aynı binada oturan Ömer Fidan, sesler üzerine binanın arka tarafına geçtiğini söyledi.

Genç kızın yerde yattığını görünce durumu 112'ye bildirdiğini anlatan Fidan, kısa sürede ekiplerin gelerek kızı hastaneye götürdüğünü kaydetti.


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