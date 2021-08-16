İBB'den kadına şiddet uygulayan zabıta personeli hakkında açıklama
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Taksim'de bir kadına şiddet uygulayan zabıta personelinin iş akdini feshettiğini bildirdi.
Taksim Gezi Parkı'nda seyyar satıcılar ile zabıta arasında sopalı bıçaklı kavganın görüntüleri ortaya çıktı. Tezgahını kaldırmak istedikleri seyyar satıcılar ile zabıta arasındaki kavganın görüntülerinde, müdahale edildiği sırada zabıta personelinin, bir kadına uçan tekme ile saldırdığı görüldü.
İŞ AKDİ FESHEDİLDİ
Olayın ardından İBB'den yapılan açıklamada, ''Zabıta ekiplerinin 26 Temmuz’da, Taksim Meydanı'nda seyyar satıcılara yönelik yaptığı operasyonda, bir kadına orantısız güç kullandığı tespit edilen ve görev tanımına aykırı davranan zabıta destek birimi personelinin iş akdi feshedildi'' denildi.
'KIRMIZI ÇİZGİSİDİR'
Sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşım yapan İBB Sözcüsü Murat Ongun ise, ''Taksim’de görev tanımına aykırı şekilde davranan ve bir kadına şiddet uygulayan zabıta destek birimi personelinin iş akdine son verildi. Hiçbir İBB personeli kamu hizmeti yapmanın sorumluluğu dışında hareket edemez. Kadına yönelik şiddet de İBB yönetimimizin kırmızı çizgisidir'' ifadelerini kullandı.
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