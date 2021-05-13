Akşener ailesinden bayram paylaşımı! Mesajını evinin mutfağından verdi
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Bayram mesajını evinin mutfağından ailesinin yer aldığı fotoğrafla verdi.
İYİ Parti lideri Meral Akşener, Ramazan Bayramı mesajını evinin mutfağından eşi Tuncer Akşener, gelini Işıl Akşener ve torunu Pars Akşener'in yer aldığı fotoğrafla verdi.
Akşener, Twitter'dan paylaştığı mesajında şu ifadeleri kullandı:
Kalplerimizdeki bayram neşesini ailelerimizle paylaşmayı, sevdiklerimize sarılmayı özledik… Bugünlerin bayram sofralarına hasret kaldığımız son bayramımız olmasını temenni ediyor, Mübarek Ramazan Bayramı'mızı en içten dileklerimle kutluyorum.
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