Akşener, Bahçeli’ye ağır yanıt verdi, Erdoğan’a havale etti: Ortağına ilgi göster

06 Ağustos 2020 Perşembe, 06:00

Nevşehir merkezi ve ilçelerinde esnaf ziyareti yapan Akşener, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin “evine dön” çağrısına yönelik de gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Bahçeli’nin çağrısını “siyasi magazin” olarak nitelendiren Akşener, “Bahçeli başta ben olmak üzere partime sardırıyor. Biz bundan bıktık, Sayın Erdoğan lütfen ortağıyla ilgilensin. Siyasi magazin konularından konuşmayı, siyasi nezaketle hiç bağdaştırmadığımı söylemek isterim. Sayın Bahçeli’nin en önemli özelliği, kendisinin altını ısrarla çizdiği nezaketidir ama ekonomik problemler olduğu dönemde, salgın yaşadığımız bir dönemde, esnafımızın, işsiz gencimizin, tarımımızın pek çok sorunu varken, milletin sesini duymak yerine, o sese cevap vermek yerine siyasi magazinle meşgul olmasını hiç hoş bulmadığımı ifade etmek isterim. Sayın Erdoğan, ortağınızı üzerimize sardırmaktan alın. Bizim derdimiz millettir, milletin sesidir” diye konuştu.