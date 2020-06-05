Akşener: Enis Berberoğlu'ndan terörist çıkarılamaz

05 Haziran 2020 Cuma, 10:24

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Fox TV'de İsmail Küçükkaya'nın sunduğu Çalar Saat Programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuyor.

CHP'li Berberoğlu ile telefonda görüştüğünü söyleyen Akşener, "Enis'i aradım, Ben yatar çıkarım demokrasiye bir katkım olacaksa hiç kimse üzülmesin. Bu da geçer yahu" dediğini aktardı.

"ENİS’İN TERÖRİST OLAMAYACAĞININ KANITI"

Akşener, açıklamasında şunları kaydetti: Enis eşimle aynı okulda okudu. Kendisini tanıyorum, önemli bir gazeteci. Enis’in teröristlikle casuslukla suçlanmasını doğru bilmiyorum. Eğer siz Enis Berberoğlu’na çalıştığı gazeteler üzerinden bakarsanız, asla bir toz zerresi kadar bir şey bulamazsınız.

Şu meşhur TIR'larla ilgili konu. Ben o gün MHP’deydim. O gün bir arkadaşımız açık bir beyanda bulundu. Bugün o arkadaşımız AK Parti milletvekili. Ben Enis’i aradım, 'Ben yatarım çıkarım, demokrasiye katkısı olacaksa. Bu da geçer' dedi. Bu da Enis’in terörist olamayacağının kanıtı.