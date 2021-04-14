Akşener: "Erdoğan'ın kadroları kaçıyor"
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Meclis’teki grup toplantısında konuşuyor.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Meclis’teki grup toplantısında konuşuyor.
Gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Akşener, Türkiye’nin Libya’ya 150 bin doz aşı verecek olmasına tepki gösterdi. Akşener “Milletimiz aşı beklerken, Libya'ya 150 bin aşı göndermeye utanmıyor musun” dedi.
Malatya'nın Yeşilyurt Belediyesi’nde yaşanan yurt dışına kaçma olayına değinen Akşener, “Öyle korkuyorlar ki artık AK Partili belediye çalışanları bile, Almanya'ya irtica ediyor. Malatya'nın Yeşilyurt Belediyesi'nin AK Partili belediye başkanı 42 kişilik bir grubu Almanya'ya eğitim için yollamış. 2 kişi hariç dönen olmamış. Birkaç belediyede de aynı şey olduğu söyleniyor. Sayın Erdoğan'ın kadroları, sayın Erdoğan'ın yönettiği ülkeden kaçıyor. İşte size sayın Erdoğan'ın Türkiye'yi düşürdüğü durum” dedi.
Akşener, "Zamanında Sovyetler'den kaçan devlet görevlileri gibi. Filmlerini izlerdik hatırlıyor musunuz? Herhalde Türkiye'de de bu kaçışların filmleri daha sonra yapılacaktır. İşte Erdoğan'ın Türkiye'yi düşürdüğü durum. Güler misin ağlar mısın!" diye konuştu.
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