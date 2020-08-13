Akşener, ‘mahallemize hoş geldiniz’ ziyaretlerinin ilkini Babacan’a yaptı

13 Ağustos 2020 Perşembe, 06:00

Akşener gelecek hafta da yine genel merkezi kendi binalarına yakın olan Gelecek Partisi’nin lideri Davutoğlu’na “hoş geldin” diyecek.

Tarih 4 Ağustos... Yer Ankara Gölbaşı... MHP’den ihraç edilen bağımsız milletvekili Erhan Usta kızını evlendirdi. İşte o düğünde Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, DEVA Partisi lideri Ali Babacan, ve Büyük Birlik Partisi genel başkanı Mustafa Destici aynı masada siyasette farklı yorumlara neden açan bir fotoğraf verdi.

O akşam masada Akşener, Babacan’a “Mahallemize hoş geldiniz” demek için size gelmek istiyoruz mesajı verdi. Genel Başkanlar artı 4’er yöneticinin katılımı planlandı. Görüşme böyle gerçekleşti. Üç parti genel merkezlerini Ankara’da Mustafa Kemal Mahallesi’nde birbirlerini camdan görecek mesafede yakın binalarda açtı.

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, bu nedenle bir ‘hoşgeldin’ ziyaretini önümüzdeki hafta Gelecek Partisi lideri Davutoğlu’na yapacak.

‘BAHÇELİ’YE YANITA GEREK YOK’ MESAJI

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, DEVA Partisi Genel Merkezi’nin açılışı nedeniyle Ali Babacan’ı ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerinde bulundu. Akşener ve Babacan basına kapalı olarak yaklaşık 1,5 saat süren görüşmenin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu. Babacan, “Meral Hanım’a partinin teşkilatlanması ile ilgili kısa bilgiler sundum ve sonrasında ülkemizin durumuyla ilgili konuştuk. Ülkemiz her alanda çok daha iyi bir yönetime layık. Ülkemizin geleceği için çalışmak zorundayız. Vatandaşımız sorunlara çözüm bekliyor” dedi.

Akşener de “Karşılıklı olarak partilerimizin kuruluş aşamasında yaşadıklarımızı da paylaştık. Daha sonra da memleket meselelerini ve dış politikada olanları tahlil ettik” ifadelerini kullandı. Açıklamanın ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Akşener, Devlet Bahçeli’nin “Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem özlemleri boşuna bir taleptir” sözlerinin anımsatılması üzerine “Biz hiçbir siyasi partinin genel başkanına parmak sallamadık. Sayın Bahçeli elbette görüşlerini aktarma hakkına sahiptir. Benim bunun üzerine söyleyecek bir sözüm yok” yanıtını verdi.

Bahçeli’nin IMF konusunda Babacan’a yönelik eleştirilerine yanıt veren DEVA Partisi lideri de “Biz yepyeni bir siyasi tarz, üslup inşa ediyoruz. Bu açıklamalara cevap vermeye olumlu bakmıyoruz” diye konuştu.

IMF’nin Türkiye’den borç isteyip istemediği yönündeki soruya ise Babacan, “Biliyorsunuz 2008 mali krizi ile birlikte IMF ve diğer uluslararası finans kuruluşlarının kaynak ihtiyaçları ortaya çıkmıştı. İleride daha fazla kaynak ihtiyacı olur gerekçesiyle yeni mekanizmalar oluşturuldu. Bunun içinde biz de aktif bir şekilde işin içindeydik. Bu oluşturulan kaynak hazırlığına Türkiye de katkıda bulundu. Bizim Merkez Bankamız ile IMF arasında imzalanan bir protokolle ihtiyaç duyulması halinde 5 milyar dolara kadar bir kredinin IMF tarafından dair bir sözleşme imzalandı. Bu, zaten bütün resmi kaynaklarda olan bir konu. Ancak bir ihtiyaç oluşmadığı için Türkiye, bu rakamı kullandırmadı. Borç verildi mi verilmedi mi üzerinden açıkçası çok boş bir tartışma dönüyor” dedi.

Öte yandan Akşener bugün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte İzmit Belediyesi’nin etkinliklerine katılacak.