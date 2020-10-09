Akşener: Partiye zarar vermeyin

09 Ekim 2020 Cuma, 06:00

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 2. Olağan Kurultay sonrasında “oy verilmeyecekler listesi” ile başlayan tartışma sonrasında, listeye tepkilerini dile getiren milletvekilleriyle görüştü. Milletvekillerinin birçoğunun Akşener’e, “Koray Aydın istifa etmeli. Gereğini yapın” çağrısında bulunduğu belirtilirken, Akşener’in de “Partiye zarar vermeyin” uyarısında bulunduğu kaydedildi.

Akşener, önceki gün akşam, liste tartışmasıyla başlayan ve “listeden sorumlu tuttukları Koray Aydın’ın yeniden başkanlık divanında görevlendirilmesine karşı çıkan milletvekilleriyle görüştü. Aralarında Feridun Bahşi, Ahmet Çelik, İsmail Koncuk, Hayrettin Nuhoğlu, Ayhan Erel gibi isimlerin de yer aldığı milletvekillerinin Akşener’e, görüşmede, yeniden “Koray Aydın için gereği yapılmalı” dediği kaydedildi. Milletvekilleri, Akşener’le görüşmesinde, “Amacımız partiye zarar vermek değil ancak bu listeden kim sorumluysa gereğinin yapılmasını istiyoruz” dedi. Milletvekillerinin taleplerini not alan Akşener’in de görüşmede, milletvekillerine, “Daha fazla parti içinde kriz var görüntüsü vermeyin. Biz demokrasiye inanmış bir partiyiz. Bu partide çoğunluk ne derse o olur, gereği de çoğunluğa göre yapılır. Ancak siz, bu süreçte partiye zarar vermeyin. Sorunları birlikte aşarız” dediği ifade edildi. Akşener’in ayrıca miletvekillerine “oluşturulan genel idare kurulu listesinde Koray Aydın’a da delegelerin ciddi oranda oy verdiğini, başkanlık divanında yer almasının nedeninin de kendisi açısından ‘delegelere söz vermek amaçlı olduğunu’ dile getirdiği” kaydedildi.