Akşener'den Arınç açıklaması: Bizden önce Bahçeli ve Perinçek'i merak ediyorum

22 Kasım 2020 Pazar, 12:08

İYİ Parti lideri Meral Akşener, Ankara’da partisinin üye katılım programında konuştu.

Akşener'in konuşmasındarn satırbaşları şu şekilde:

“Biz normal, rahat bir zamanda bir siyasi parti kurmadık. Yıkılmaz armada olarak nitelenen bir iktidar karşında, kaşınızı kaldırsanız suç olarak nitelendiği bir Türkiye’de siyasi parti kurduk, hep birlikte kurduk ve pek çok şeye göğüs gerdik. Kimimizin çocuğu işten atıldı, kimimizin eşi başka yere sürüldü, Kimimiz esnaftı; müfettişin biri gitti, biri geldi. Kraldan çok kralcı olanlar, ellerinde kocaman sopayla, İYİ Parti’nin teşkilatlanması için çalışan herkesin kafasına indirdiler. Ama sizler Türkiye’nin her yerinde aynı iradeyi gösterdiniz.

‘BU BİR CESURLAR ÖYKÜSÜ’

En hızlı, en çabuk, imece usulü ile teşkilatlanıp seçime girmeye hak kazanmış bir partiyi 6 ayda bu hale getirdiler. Bunu, ben ölünceye kadar anlatacağım. Bu, bir cesurlar öyküsüdür. Her biriniz cesur ve iyi insanlarsınız. Evlerimiz basıldı, çoluk çocuğumuz işsiz kaldı ama hepsine direnildi.

‘BİZİM İÇİMİZDE CİĞERİNDE UR OLAN YOKTUR’

28 Şubat’ın Meral Akşener’ine kafir dendi ve o kafir sözünü sahada kullanmaya kalktılar, Allah’tan korkmadılar. 28 Şubat’ın Meral Akşener’ine gelen ölüm tehdidine ‘ne kadar doğru oldu’ diyen gazetecimsi insanlar oldu. Benim bunu hak ettiğimi yazanlar söyleyenler oldu. Biz 40 kişiyiz bu siyasette, herkes birbirinin ciğerini bilir. Eğer o ciğerleri biliyorsak, ciğerleri ur olanlar çok dikkat etmelidir. Burada ciğerinde ur olan yoktur. Bizim içimizde ciğerinde ur olan yoktur.”

‘İTİBARDAN TASARRUF OLMAZ DİYENLER İNCELESİNLER’

Genelde siyasi partilerin devletten aldıkları paranın nasıl kullanıldığından çok nereye kullanıldığı önemlidir. Biz, hukuki bir zorluk olmayacağı gibi hayra harcıyoruz. Biz o paranın 4’te birini il ve ilçe teşkilatlarına yolluyoruz. Çünkü o para teşkilatlardaki kardeşlerime helaldir. Onlar ceplerinden para harcadılar ya da birilerinden borç aldılar. İtibardan tasarruf olmaz deyip büyük harcamalar olmadığı, israf yapmadan yapılan harcamanın ne kadar erdemli olduğunu gösteren bir kaynak harcama metodu uyguluyoruz. İtibardan tasarruf olmaz diyen arkadaşların partimizin ekonomik tutumunu incelemelerini istiyorum.

‘AKP’YE OY VERENLER ARIYOR’

Millet bizi çağırıyor diyoruz ya gerçekten millet bizi çağırıyor. Konya’dan bizi arayanlar var. İşsizler var, anneler var, EBA’dan dert yananlar var. Aksaray’dan Yozgat’tan, Nevşehir’den arayanlar var. Yani İç Anadolu’nun yüzde 70-75 AKP’ye oy verenler arıyorlar. Esnaflar arıyor diyor ki derdimizi söyleyin. Şu anda sadece yaptığımız iş vatandaşların derdini dinlemek, kürsü araçlığı ile grupta, il ve ilçe teşkilatları aracılığı ile yerel basında ses duyurmaktır. Bir süredir manevi değerler üzerinden bir itibar kaybettirme var. İYİ Parti bunu yıkmaya başladı. Artık insanlar birbirlerinin gözlerinin içine bakıyor. CHP’ye, AKP’ye, İYİ Parti’ye oy veren esnafın durumu facia. Vatandaş bunu fark etmiş durumda. Bizim yapmaya çalıştığımız şey seçmenin velinimet olduğunu göstermek. Bunu ağalara ve muhtarlara öğretiyoruz.

‘DÜN BAĞIRANLAR, BUGÜN İSTİYORLAR’

İlçeye gidiyorum oraya ilk kez bir parti genel başkanı gelmiş. Diyorum ki siyaset rekabet işidir benden sonra diğer ağalar da gelir dedim. Bir vatandaş dedi ki abla gelmezler. O kadar korumayla buraya sığamazlar. Dedim o zaman daha alt kademe ağalar gelir. Dedi ki abla onlar da gelmez onlar dert dinlemeyi unuttular. Biz eğer o zor dönemde partimizi kurmamış olsaydık, bugün siyasette rekabet ortamının olması mümkün olabilir miydi? Biz, farklı bir siyasi partiyiz. Biz, kimseye düşman değiliz. Bize düşmanlık edenler dahil kimseye düşman değiliz. Biz sadece eleştirmeyiz çözüm önerisi de sunarız. Alıp uygulamak onların elinde. Bugün buraya gelirken basını taradım. İlginç bir şekilde hem sosyal medyada hem de basında memleket masası var. Memleket masasının kurulup kurulmayacağını soruyorlar. Memleket masası İYİ Parti’nin teklifi. Nedir memleket masası? Bütün siyasi partiler otursun, sorunları konuşalım, çözüm önerileri getirelim, herkes kazansın, Türkiye kazansın. Dün bağırıp çağıranlar, bugün memleket masası kurulsun diyorlar."

ERDOĞAN'A AVRUPA ELEŞTİRİSİ

Törenin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Akşener, Erdoğan'ın Avrupa Birliği mesajını "Şu ana kadar Avrupa Birliği üzerinden 'heyt' diye bağıran gazetecimsi arkadaşlar ne yapacak çok merak ediyorum. Asıl izlememiz gereken onlar, aptala döndü insanlar" sözleriyle eleştirdi.

‘BİZDEN ÖNCE BAHÇELİ VE PERİNÇEK'İ MERAK EDİYORUM’

Akşener, AKP’li Bülent Arınç'ın Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş açıklaması için, "Bütün bunlar Türkiye’nin bir başka alana doğru makas değiştirdiğini gösteriyor bizzat Sayın Erdoğan eliyle. Şimdi benim merakım Hem 'heyt' diyen arkadaşlar hem de iktidarın küçük ve diğer yani Sayın Bahçeli ve Sayın Perinçek'in ne diyeceği konusu, bizden önce onları merak ediyorum" diye konuştu.