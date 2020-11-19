Akşener'den Çakıcı açıklaması

19 Kasım 2020 Perşembe, 16:00

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret etti. İki lider görüşme ardından kameraların karşısına geçerek gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Tehdit mektubuna ilişkin sorulan soruya İYİ Parti lideri, "Biraz önce savcılığın soruşturma açtığına dair bilgim oldu. Bunu olumlu karşılıyorum. Ama dünden itibaren özellikle takip ettiğim bir şey oldu. Cumhurbaşkanı, İçişleri Bakanı ve Adalet Bakanı'nın tavrı olacak mi diye. Şu ana kadar bir harf duymadık. Ana muhalefet partisinin genel başkanının bu manada tehdit edilmesi ve Türkiye'yi yönetenlerin de kulağının üstüne yatması çok manidardır. Ama beyefendilere hatırlatmak isterim ki, siyasetçi siyasetçinin dostu olmak durumundadır. Bunu milli iradeye karşı yapılmış bir tehdit olarak gördüğümü ifade etmek isterim." dedi.

'REFORM YAPAMAZSIN'

"Hepimiz çeşitli dönemlerde tehdit aldık. Benim evim basıldı, sayın Kılıçdaroğlu saldırıya uğradı. Ama bugüne kadar hiç bir siyasetçi böyle bir tehdidin yanında durmadı." diyen Akşener şu şekilde devam etti: Asıl bakılması gereken yer burası. Sayın Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, uzun bir adalet reformundan bahsetti. Sayın Erdoğan da bu sözleri desteklediğini ifade etti. Sonra tehdit geldi. Sonra tehdide küçük ortağın tavrı ortaya geldi. Tehdide sahip çıkıldı. Bence küçük ortak tarafından Abdulhamit Gül'e "Haddini bil reform yapamazsın" dendi.



FAİZ KARARINA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Akşener faiz kararına ilişkin de açıklamalarda bulundu. Meral Akşener şöyle dedi:

"Türkiye fakirlik kapanına girdi çıkamıyor. Önce bir ucube sistemle uçtuk kaçtık aştık denildi. Sonra orta gelir tuzağından fakir kapanına geçtik. Bugün o bile kırıldı faiz arttırıldı. Bu ucube sistemin Türkiye’yi uçuruma götürdüğünü gördük. Hukukun işlemediği, adaletin olmadığı, demokrasinin uygulanmadığı alanda bu zihniyet hiş bir şeyi başaramaz. Bu zihniyetin değişmesi lazım. Bunun yolu da bizlerin önerdiği iyileştirilmiş güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçişin mecbur hale geldiğini gösteriyor faiz açıklaması."

KARAMOLLAOĞLU'NUN AÇIKLAMALARI

Ziyarette açıklamalarda bulunan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun satırbaşları şöyle oldu:

"Sayın Cumhurbaşkanının son dönemlerde adalete önem verdiği kalkınma için yeni bir hamle başlatacağını söylemesi ifade olarak güzel ama tatminkar değil. Eski tas eski hamamken her şeyin güzel olacağını ifade etmek iyi günler temennisinden ibaret kalır daha da ileriye gitmez kanaatindeyim.

Sayın Cumhurbaşkanının soruşturma başlatacağını söylemesi önemli bir adım. Siz AYM’nin aldığı bir kararı ben tanımam diyen bunu diyerek de anayasayı çiğneyen bir hakimi terfi ettirirseniz sizin söylediklerinizin hiçbir manası kalmaz. Adaleti yok sayanlar cezalandırılmadıkça adalet tesis edilemez. Adalet reformu dediğiniz zaman kanunları çıkarmak kolay. Adil olacağız demek kolay. Birisi adaleti çiğnediği zaman sizden de solsa onun hakkında işlem yapabiliyorsanız işte o zaman Türkiye’de adalet vardır denilir.

Yoğun bakıma ihtiyacı olan hastalar yoğun bakıma alınıyor. Yüzde 22 banka faizine gelmiş olmak Türkiye’nin yoğun bakıma girdiğinin işaretidir. Yoğun bakıma giren bir hasta nasıl ki o hastalıktan kurtulmadan kendisiyle ilgili hiçbir konuda fikir ileri süremezse, Türkiye de içine sürüklendiği felaketten iktidarın bütün prensiplerini değiştirmeden düzelmesi mümkün değil. Yolsuzluklar durmadan, israftan kurtulmadan Türk ekonomisi düzelmez."