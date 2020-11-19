Akşener'den Çakıcı açıklaması
Alaattin Çakıcı'nın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik hakaret ve tehdit içeren mektubuna İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener "Bugüne kadar hiç bir siyasetçi böyle bir tehdidin yanında durmadı" dedi.
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret etti. İki lider görüşme ardından kameraların karşısına geçerek gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Tehdit mektubuna ilişkin sorulan soruya İYİ Parti lideri, "Biraz önce savcılığın soruşturma açtığına dair bilgim oldu. Bunu olumlu karşılıyorum. Ama dünden itibaren özellikle takip ettiğim bir şey oldu. Cumhurbaşkanı, İçişleri Bakanı ve Adalet Bakanı'nın tavrı olacak mi diye. Şu ana kadar bir harf duymadık. Ana muhalefet partisinin genel başkanının bu manada tehdit edilmesi ve Türkiye'yi yönetenlerin de kulağının üstüne yatması çok manidardır. Ama beyefendilere hatırlatmak isterim ki, siyasetçi siyasetçinin dostu olmak durumundadır. Bunu milli iradeye karşı yapılmış bir tehdit olarak gördüğümü ifade etmek isterim." dedi.
'REFORM YAPAMAZSIN'
"Hepimiz çeşitli dönemlerde tehdit aldık. Benim evim basıldı, sayın Kılıçdaroğlu saldırıya uğradı. Ama bugüne kadar hiç bir siyasetçi böyle bir tehdidin yanında durmadı." diyen Akşener şu şekilde devam etti: Asıl bakılması gereken yer burası. Sayın Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, uzun bir adalet reformundan bahsetti. Sayın Erdoğan da bu sözleri desteklediğini ifade etti. Sonra tehdit geldi. Sonra tehdide küçük ortağın tavrı ortaya geldi. Tehdide sahip çıkıldı. Bence küçük ortak tarafından Abdulhamit Gül'e "Haddini bil reform yapamazsın" dendi.
FAİZ KARARINA İLİŞKİN AÇIKLAMA
Akşener faiz kararına ilişkin de açıklamalarda bulundu. Meral Akşener şöyle dedi:
"Türkiye fakirlik kapanına girdi çıkamıyor. Önce bir ucube sistemle uçtuk kaçtık aştık denildi. Sonra orta gelir tuzağından fakir kapanına geçtik. Bugün o bile kırıldı faiz arttırıldı. Bu ucube sistemin Türkiye’yi uçuruma götürdüğünü gördük. Hukukun işlemediği, adaletin olmadığı, demokrasinin uygulanmadığı alanda bu zihniyet hiş bir şeyi başaramaz. Bu zihniyetin değişmesi lazım. Bunun yolu da bizlerin önerdiği iyileştirilmiş güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçişin mecbur hale geldiğini gösteriyor faiz açıklaması."
KARAMOLLAOĞLU'NUN AÇIKLAMALARI
Ziyarette açıklamalarda bulunan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun satırbaşları şöyle oldu:
"Sayın Cumhurbaşkanının son dönemlerde adalete önem verdiği kalkınma için yeni bir hamle başlatacağını söylemesi ifade olarak güzel ama tatminkar değil. Eski tas eski hamamken her şeyin güzel olacağını ifade etmek iyi günler temennisinden ibaret kalır daha da ileriye gitmez kanaatindeyim.
Sayın Cumhurbaşkanının soruşturma başlatacağını söylemesi önemli bir adım. Siz AYM’nin aldığı bir kararı ben tanımam diyen bunu diyerek de anayasayı çiğneyen bir hakimi terfi ettirirseniz sizin söylediklerinizin hiçbir manası kalmaz. Adaleti yok sayanlar cezalandırılmadıkça adalet tesis edilemez. Adalet reformu dediğiniz zaman kanunları çıkarmak kolay. Adil olacağız demek kolay. Birisi adaleti çiğnediği zaman sizden de solsa onun hakkında işlem yapabiliyorsanız işte o zaman Türkiye’de adalet vardır denilir.
Yoğun bakıma ihtiyacı olan hastalar yoğun bakıma alınıyor. Yüzde 22 banka faizine gelmiş olmak Türkiye’nin yoğun bakıma girdiğinin işaretidir. Yoğun bakıma giren bir hasta nasıl ki o hastalıktan kurtulmadan kendisiyle ilgili hiçbir konuda fikir ileri süremezse, Türkiye de içine sürüklendiği felaketten iktidarın bütün prensiplerini değiştirmeden düzelmesi mümkün değil. Yolsuzluklar durmadan, israftan kurtulmadan Türk ekonomisi düzelmez."
En Çok Okunan Haberler
- İşte Cumhur İttifakı’nın oy oranı
- Erkan Baş'tan sert Çakıcı tepkisi
- Sözcü'den açıklama: Sözcü Burak Akbay'ındır
- İmamoğlu hakkında soruşturma başlatmıştı: Soylu detayı
- Selçuk Tepeli'nin neden yayına çıkmadığı belli oldu
- Çakıcı'nın Bahçeli'ye gönderdiği mektup tekrar gündemde
- Fahrettin Koca'dan aşı açıklaması
- 'Size açıklanmayan gerçekleri ben açıklayayım'
- Koronavirüs bulaşma riskini azaltan yöntem belli oldu
- Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Video Haberler
- AKP'li isim neye uğradığına şaşırdı
- CHP'li Tuncer: Askere bozuk et verildi
- Çakıcı'yı savunan Bahçeli'ye CHP'den çok sert tepki
- Karamollaoğlu'ndan Anayasa çalışması iddialarına yanıt
- KKTC'nin yerli otomobili 'Günsel' İstanbul’da
- İstanbul’da yetersiz bakiye sorun olmaktan çıktı
- CHP'li Özel, Çakıcı hakkındaki ayrıntıya dikkat çekti
- Güvenç Dağüstün'den Metiner'e Çakıcı tepkisi
- Kan donduran cinayet! Öldürüp üzerine beton dökmüş
- Doktordan hayati uyarı: Bu işin şakası yok!
En Çok Okunan Haberler
- İşte Cumhur İttifakı’nın oy oranı
- Erkan Baş'tan sert Çakıcı tepkisi
- Sözcü'den açıklama: Sözcü Burak Akbay'ındır
- İmamoğlu hakkında soruşturma başlatmıştı: Soylu detayı
- Selçuk Tepeli'nin neden yayına çıkmadığı belli oldu
- Çakıcı'nın Bahçeli'ye gönderdiği mektup tekrar gündemde
- Fahrettin Koca'dan aşı açıklaması
- 'Size açıklanmayan gerçekleri ben açıklayayım'
- Koronavirüs bulaşma riskini azaltan yöntem belli oldu
- Merkez Bankası faiz kararını açıkladı