Akşener'den Erdoğan'a ekmek göndermesi: Küçük ortağının bundan haberi var mı?

28 Ekim 2020 Çarşamba, 18:17

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın “Bugün evine ekmek götüremeyen diye bir şey Türkiye’de var mı? İnanıyor musunuz buna. Bugün Türkiye her şeyiyle, asgari ücretiyle, maaşıyla çok çok ülkeleri geride bırakmış bir Türkiye var” ifadeleri kullanmıştı.

Sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşım yapan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Peki, "Askıda Ekmek Kampanyası" başlatan küçük ortağının, bundan haberi var mı Sayın @RTErdogan ?" dedi.