Erdoğan'dan Bahçeli'yi zora sokacak cümleler

28 Ekim 2020 Çarşamba, 15:09

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, geçtiğimiz haftalarda “Ekmek fiyatlarındaki artış dikkatle takip edilmeli. Bu sebeple ‘askıda ekmek' projesini başlatıyorum. Hali vakti yerinde her vatan evladı, kendisine en yakın ekmek fırınına gitmeli, eğer 2 ekmek alacaksa 3 ekmek parası ödemeli. Unutmayalım ki inancımız ‘Komşusu açken tok yatan bizden değildir' esasına dayanmaktadır” demişti. MHP teşkilatları da askıda ekmek kampanyası başlatıldığını duyurmuştu.

ERDOĞAN'DAN BAHÇELİYİ ZORA SOKACAK CÜMLELER

Bugün ise askıda ekmek tartışmalarına ilişkin soru üzerine Erdoğan, “Böyle bir şey var mı Türkiye’de. Bugün evine ekmek götüremeyen diye bir şey Türkiye’de var mı? İnanıyor musunuz buna? Bugün Türkiye her şeyiyle, asgari ücretiyle, maaşıyla çok çok ülkeleri geride bırakmış bir Türkiye var. Büyüme oranına bakıyorsun şu anda dünyada en iyi noktada olan bir ülkeyiz. IMF’nin, OECD’nin ölçeklerine bakıyorsun, en iyi konumda olan ülke konumundayız ama bunlar hesap kitap bilmiyorlar” diye konuştu.

BAHÇELİ GRUP TOPLANTISINDA KAMPANYAYI ELEŞTİRENLERE YANIT VERMİŞTİ

Dün partisinin grup toplantısında konuşan Bahçeli, "Biz ekmek dedikçe, ekmeksizler topyekûn saldırıyor. Meğer ekmeğe düşman kesilmişler, bizim de bundan haberimiz olmamış" demişti.