Akşener'den Erdoğan'ın, "Onlar film çeviredursun" sözlerine fotoğraflı yanıt
Erdoğan'ın "Onlar film çeviredursun" sözlerine Akşener, bir dizide çekilen fotoğrafı paylaşarak, "Emin m,isin Sayın Erdoğan" diyerek yanıt verdi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşner, Erdoğan'ın, "Onlar dizi izleyip film çeviredursun, biz hizmet edip tarih yazmaya devam edeceğiz" sözlerine Diriliş Ertuğrul dizisinde çektirdiği bir fotoğrafla yanıt verdi.
TRT'de yayınlanan Diriliş Ertuğrul dizisinde eşi Emine Erdoğan ve oyuncularla çekilen Fotoğrafı payalaşan Meral Akşener, "Onlar dizi izleyip film çeviredursun" şeklindeki ifadelere, "Emin misin" diyerek yanıtladı.
Video Haberler
- 64 milyon dolarlık saray alev alev böyle yandı!
- Özel'den çok sert tepki: Bir rezalete imza atıyorlar!
- İsrail devlet televizyonunda çarpıcı Türkiye iddiası
- Bursa'da peş peşe yangınlar!
- Lokantada silahlı saldırı! O anlar kamerada
- Dünyada çok nadir bulunuyor! Kayseri'de görüntülendi
- Maltepe'de korkunç olay! Kurşun yağmuruna tutuldu
- Çatıya kondu! Görenler hayretler içinde kaldı
- Diyarbakır'da dev çekirge görenleri hayrete düşürdü
- Sivas'ta sel suları otomobili böyle sürükledi