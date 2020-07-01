Akşener'den Erdoğan'ın, "Onlar film çeviredursun" sözlerine fotoğraflı yanıt

Erdoğan'ın "Onlar film çeviredursun" sözlerine Akşener, bir dizide çekilen fotoğrafı paylaşarak, "Emin m,isin Sayın Erdoğan" diyerek yanıt verdi.

cumhuriyet.com.tr
01 Temmuz 2020 Çarşamba, 21:41
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşner, Erdoğan'ın, "Onlar dizi izleyip film çeviredursun, biz hizmet edip tarih yazmaya devam edeceğiz" sözlerine Diriliş Ertuğrul dizisinde çektirdiği bir fotoğrafla yanıt verdi.

TRT'de yayınlanan Diriliş Ertuğrul dizisinde eşi Emine Erdoğan ve oyuncularla çekilen Fotoğrafı payalaşan Meral Akşener, "Onlar dizi izleyip film çeviredursun" şeklindeki ifadelere, "Emin misin" diyerek yanıtladı.


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