Akşener'den İmamoğlu paylaşımı
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener sosyal medya hesabı Twitter üzerinden koronavirüse yakalanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu için geçmiş olsun paylaşımında bulundu.
Akşener testi pozitif çıkan İmamoğlu için "Geçmiş olsun Ekrem İmamoğlu Başkanım.Acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.
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