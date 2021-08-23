Akşener’den Johnson’a: “Sonraki seçimde Erdoğan gittiğinde kamplara izin vermeyeceğiz”
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Twitter üzerinden İngiltere Başbakanı Boris Johnson’a seslendi ve ‘Kamplar Türk halkının iradesine aykırı izin vermeyeceğiz’ dedi.
Akşener yaptığı paylaşımda İngiliz Guardian gazetesinin ‘Türkiye’de ve Pakistan’da kurulacak sığınma merkezleri’ içerikli gönderisini alıntılayarak, ‘Kamplar Türk halkının iradesine aykırı izin vermeyeceğiz’ dedi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Akşener, Tweet’inde bu anlaşmaların gayri meşru olduğunu ve bu kamplara izin vermeyeceklerini sert ifadelerle anlattı.
“SONRAKİ SEÇİMDE ERDOĞAN GİTTİĞİNDE KAMPLARA İZİN VERMEYECEĞİZ”
Akşener’in Twitter’dan paylaştığı gönderide şu ifadeler yer aldı; Sayın Başbakan Boris Johnson; Afgan mültecilerle ilgili bu tür anlaşmalar Türk halkının iradesine aykırıdır ve bu nedenle bizim açımızdan gayri meşrudur. Bir sonraki seçimden sonra Sayın Erdoğan gittiğinde topraklarımızda bu tür kamplara izin vermeyeceğiz. Dikkatli olun.
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