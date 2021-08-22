Akşener'den AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çok sert tepki: İngilizlerin mi taşeronu oluyorsun?
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace'ın İngiltere'nin Pakistan ve Türkiye gibi ülkelerde Afgan mülteciler için merkezler kurma planı yapıldığını açıklaması üzerine AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çok sert tepki gösterdi.
The Mail on Sunday gazetesinde bugün yayımlanan bir makalesinde Wallace, İngiltere'nin Pakistan ve Türkiye gibi ülkelerde Afgan mülteciler için merkezler kurma planı yaptığını belirtmişti.
Wallace'ın yazsının ardından, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde Afganistan'da yaşanan krizi değerlendirdi.
AKŞENER'DEN SERT TEPKİ
İngiltere ile yapılan bu görüşmeleri işaret eden İyi Parti Genel Başkanı Merak Akşener sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı etiketleyerek çok sert tepki gösterdi.
Akşener paylaşımında, "Koltuğu kurtarmak için şimdi de İngilizlerin mi taşeronu oluyorsun Sayın @RTErdogan?" ifadelerini kullandı.
Koltuğu kurtarmak için şimdi de İngilizlerin mi taşeronu oluyorsun Sayın @RTErdogan? https://t.co/djmnemPPkR— Meral Akşener (@meral_aksener) August 22, 2021
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