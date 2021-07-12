Akşener'den, Kılıçdaroğlu'nun adaylığı yorumu

12 Temmuz 2021 Pazartesi, 15:50

İYİ Parti Genel Başkanı Tunceli ve Pertek'de gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında, açıklamalarda bulundu.

'ADAYLIK HAKKIDIR'

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Akşener, "Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda Kılıçdaroğlu’nun ‘ittifak belirler’" sorusu üzerine, "Birincisi Sayın Kılıçdaroğlu’nun adaylığı konusu elbette hakkıdır, elbette saygı duyulması gereken bir durum. Ben CHP’nin Genel Başkanı’nın Cumhurbaşkanlığı adaylığına dair böyle bir tutumunun olmasını saygıyla karşılarım. Burada bir başka partinin genel başkanı olarak söz söyleme hakkını kendimde bulmam. Dolayısıyla o konuda bir yorum yapmamız son derece ayıp olur" diye konuştu.

'SİSTEMİ DEĞİŞTİRMEK İÇİN MECBURUZ'

Türkiye’de cumhurbaşkanlığı adaylığı kesin olan tek kişinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu belirten Akşener, Millet ittifakı olarak yerel seçimlerdeki başarı getiren modelin yeniden uygulanacağının sinyalini verdi. Akşener, "Biz 31 Mart’ta CHP ve İYİ Parti ittifak yaptık bunun neticesinde İstanbul, Ankara, Antalya ve Adana’yı kazandık. Bu belediye başkanları kimindi? Elbette CHP’nin Belediye Başkan adaylarıdır. Millet ittifakını kurduğumuz için aynı zamanda millet ittifakının da adaylarıdır" şeklinde konuştu.

Akşener, Cumhurbaşkanlığı sistemine yönelik eleştirilerini sürdürerek, sistemi değiştirmenin tek yolunun Cumhurbaşkanlığını kazanmak olduğunun altını çizerek, “Biz sisteme karşıyız yani partili cumhurbaşkanlığı sistemine karşıyız. İttifakımızda bu yöndendir. O nedenle iyileştirilmiş güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçişin yolu cumhurbaşkanlığını kazanmaktır" dedi.

'İTTİFAK GENİŞLEYECEK Mİ'

İttifaklar konusunda da açıklamalar yapan Akşener, "31 Mart önemli bir projedir. İstanbul ve Ankara’nın alınamaz denilen iki şehrin alındığı bir projedir. Şimdi ne var? Millet ittifakı kaç partiden oluşacak, onu biliyor muyuz? Ben İYİ Parti Genel Başkanı olarak bilmiyorum. Bu telaşı anlayabilmiş değilim ben. Biz Gelecek Partisi ve Deva Partisi’nin Genel Başkanları aday mıdır değil midir ben bilmiyorum, sonra Belediye Başkanlarımız aday olacak mı bilmiyoruz” ifadelerini kullandı.