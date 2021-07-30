Akşener'den Pakdemirli'ye sert sözler: Beceriksizlikte bir dünya markası

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Beceriksizlikte bir dünya markası olan Tarım Bakanı’nı geçen sene de uyarmıştım; bugün, yine uçak yok, yine müdahaleler yetersiz" paylaşımı yaptı.

cumhuriyet.com.tr
30 Temmuz 2021 Cuma, 15:08
Akşener'den Pakdemirli'ye sert sözler: Beceriksizlikte bir dünya markası
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Grup toplantısından video paylaşan İYİ Parti lideri Meral Akşener, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin Türkiye'nin güney illerinde çıkan yangınlar kaşısındaki tutumunu sert sözlerle eleştirdi.

"YA HEPİNİZE YAZIKLAR OLSUN…"

"Beceriksizlikte bir dünya markası olan Tarım Bakanı’nı geçen sene de uyarmıştım" diyen Akşener "Bugün, yine uçak yok, yine müdahaleler yetersiz. Bu ciddiyetsiz yönetim anlayışınızla hâlâ o koltuklarda oturup sorumsuzca konuşabiliyorsunuz ya hepinize yazıklar olsun…" ifadelerini kullandı.


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