İkizdere'de Akşener'e yönelik provokasyon! "Taşlayın, öldürün pompalı tüfekle"

20 Mayıs 2021 Perşembe, 17:45

İYİ Parti lideri Akşener'in ziyaretini provoke eden gruba seslenen, biyografisinde 'Adalet ve Kalkınma Partisi' yazan Suat Düğer isimli Twitter hesabının, "İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, şuan Rize İkizdere'de bu kadını orada öldürün, öldürün, öldürün. İkizdereliler sizlere sesleniyorum, Meral Akşener hainini orada taşlayın taşlayın taşlayın. Bu kanı bozuğu orada öldürün, öldürün, öldürün pompalı tüfekle" paylaşımı provokasyonun arka planını ortaya koydu.

"BU ÜLKEYİ SEN VE SAHİPLERİNE BIRAKIRSAK NAMERDİM"

Suat Düğer isimli Twitter hesabına sosyal medyadan yanıt veren İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, "Suat! Bu aşağılık paylaşımını ömrün boyunca unutturursam kanım kurusun. Hangi deliğe saklanırsan saklan bulacağım. Yurt içi dışı farketmez. Hesap vereceksin. Bu ülkeyi sen ve sahiplerine bırakırsak namerdim" sözleriyle sert tepki gösterdi.

"SEN VE SAHİPLERİNİ BULACAĞIM"

Olayın ardından hesap ismini değiştiren 'Suat Düğer' isimli Twitter kullanıcısına seslenen İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, "Bu hesap değiştirme, isim değiştirme yeteneklerinin ne anlama geldiği de belli. Sen ve sahiplerini bulacağım. Bu memleketi karıştırmayı, iftirayı amaç haline getirmiş ne kadar istihbarat aparatı varsa alayınızı bu milletin huzurunda ifşa edeceğim" diye yazdı.

NE OLMUŞTU?

Akşener, İkizdere ilçesinde esnaf ziyareti yaptığı sırada, bir grubun provokasyonu ile karşılaştı. Akşener'in yanına yaklaşan bir kişi, "PKK ile işbirliği yapan CHP ile neden birliktesiniz? Açıklama yapar mısınız?" dedi. Akşener ise, "Yapmıyoruz kardeşim. Ezan saati iftira ediyorsunuz. Sizi Allah'a havale ediyorum. Meral Akşener'e diyorsunuz. Megri megriyi ben mi söyledim? Osman Öcalan'ın mektubunu ben mi okuttun? Hadi oradan" diyerek tepki gösterdi.

İşkencedere Vadisi’nde Cengiz İnşaat’ın başlattığı taşocağı çalışmalarına yöre halkının tepkileri sürerken, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener direnişçi köylülere destek ziyaretinde bulundu.