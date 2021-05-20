Akşener'in İkizdere ziyaretinde arbede, ilçeden ayrıldı
Rize İkizdere’deki İşkencedere Vadisi’nde Cengiz İnşaat’ın yapmak istediği taşocağına karşı köylülerin direnişi devam ederken, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in direnişçi köylülere destek ziyaretinde bulunacağı alan jandarma tarafından sarıldı.
İşkencedere Vadisi’nde Cengiz İnşaat’ın başlattığı taşocağı çalışmalarına yöre halkının tepkileri sürerken, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener direnişçi köylülere destek ziyaretinde bulunacak. Ancak direniş alanı jandarma tarafından sarıldı.
AKŞENER ÇOK KIZDI! ARBEDE ÇIKTI
Akşener, İkizdere ilçesinde esnaf ziyareti yaptığı sırada, bir grubun tepkisi ile karşılaştı. Akşener'in yanına yaklaşan bir kişi, "PKK ile işbirliği yapan CHP ile neden birliktesiniz? Açıklama yapar mısınız?" dedi. Akşener ise, "Yapmıyoruz kardeşim. Ezan saati iftira ediyorsunuz. Sizi Allah'a havale ediyorum. Meral Akşener'e diyorsunuz. Megri megriyi ben mi söyledim? Osman Öcalan'ın mektubunu ben mi okuttun? Hadi oradan" diyerek tepki gösterdi.
Grupla partililer arasında arbede çıktı. Polis gruplara müdahale etti. Akşener, gerginlik üzerine ilçeden ayrıldı.
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