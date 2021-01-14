Akşener'den Ümit Özdağ açıklaması

14 Ocak 2021 Perşembe, 14:58

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul'da gerçekleştirdiği esnaf ziyaretleri sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı.





Akşener, İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın, partiden ihracını iptal eden mahkeme kararına ilişkin soruya "Anlaşılıyor ki partimizin sistemi içerisinde yargı çok hızlı çalıştı bu çok manidar. Yargı ile işi olan bütün vatandaşlar için de bu konuda örnek olur bu hızlı karar verme işlemi" yanıtını verdi.

"Demek ki Yargı Sayın Bahçeli’nin ortaya koyduğu tavrı doğru bulmuş" diyen İYİ Parti lideri sözlerine şöyle devam etti:

"Bu arada çok uzun süre dava açılmış ifadesi alınmamış başta ben olmak üzere arkadaşlarımız var. 5 yıldır bir davam var sürüyor. Darısı onun başına. İl Başkanımızın kendi kendine bir müracaatı var. Orada da demek ki Yardı hızlı çalışabiliyormuş o soruşturmanın da çok hızlı olabileceğine dair bir örnek bu. Çok ilginç geldi bize, umarım bütün yargılamalarda aynısı olur."

Bir gazetecinin "Süreç tekrarlanır mı?" sorusuna cevap veren Akşener, "Onu bilemem" dedi.

Yaptığı esnaf ziyaretlerini hatırlatan Meral Akşener, "Burada aşı soruldu ama onun dışında siyasi partilerin iç bünyesindeki hiçbir konuda soru soran olmadı. FETÖ'cü, hain, darbeci, en son sözde tartışmalarına dair bir soru soran olmadı. Biz kendi iç meselelerimizle vatandaşımızın meselelerini örtmeyeceğiz. Su yolunu bulur" ifadelerini kullandı.