Akşener'den 'yaptırım' açıklaması
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "şımarıklık" dediği ABD'nin yaptırım kararının "müttefiklik ve dostluğa sığmayacağını" ifade etti.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ABD'nin Türkiye'ye yönelik yaptırım uygulama kararına tepki gösterdi.
Akşener, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Türkiye'nin meselelerine karşı gösterilen vurdumduymazlığın, canı sıkıldığında yaptırıma başvuran bir şımarıklıkla taçlandırılması; ne müttefikliğe yakışır, ne de Türkiye ile ABD arasındaki dostluğa katkıda bulunur. Ne var ki gün gelir; iyi ikili ilişkiler her ülkeye lazım olur" ifadelerini kullandı.
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