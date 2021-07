Akşener'e dert yanan yurttaş: Hem din, iman, Allah diyeceksin hem de 7-8 maaş alacaksın

06 Temmuz 2021 Salı, 17:19

İYİ Parti lideri Meral Akşener Malatya’nın Doğanşehir İlçesi’nde esnafla ve tütün çiftçisinin sorunlarını dinledi. Akşener’e AKP iktidarından dert yanan bir yurttaş, “Ben bir emekliyim. Benim desteğimle ayakta. Hem din, iman, Allah diyeceksin hem de 7-8 maaş alacaksın" dedi. Akşener'in, “Bir kilo bir et alan şahıs, her hafta bir kilo alabiliyor mu” sorusuna kasap, “Ayda 5 kilo et yiyen, 2-3 kiloya düşürdü” yanıtını verdi.

"HER ŞEY BİTTİ DE BİR BU TÜTÜN MÜ KALDI YA?"



Bir esnaf, "Tütün yasağı kalksın diye eylem yapıyorlar. Çiftçinin alın teri olan tütün mü kurtaracak bu vergi dilimini” derken bir diğer esnaf ise “Her şey bitti de bir bu tütün mü kaldı ya? Bu tütünle evine kalem götüren insanlar var. Eğer o tütünü satamazsa biz burada bir gömlek satamayız. Onlar biterse biz de biteriz" ifadelerini kullandı.

"NEYLE OKUTACAĞIM"



Bir çiftçi de “Geçmişte pancar üretiyorduk. Onun için de ne kadar para alacağımızı biliyorduk. Pancar bitti. Tütün Doğanşehir’in, Adıyaman’ın kaderi” derken diğer bir diğer tütüncü ise “Ben özürlüyüm, üç çocuk okutuyorum tütünle. Neyle okutacağım?" diye konuştu.

"İŞLER SIFIR"



Başka bir yurttaş da “Ben 18 kilo et alıyordum. Şu anda 7 kilo alıyorum. Dükkanımın kirasını veremiyorum. Vallahi veremiyorum. Billahi veremiyorum. Çocuklarım üniversiteyi yarın kazansalar, bir esnaf olarak okutamam. Ben esnafım, tütün de ekiyorum. Hükümet tütünle ilgili yasa çıkardılar. Çiftçi olursa biz oluruz. Tütün sattığında gelip benim dükkanımda yemek yiyecek; zincirleme bu işler” diye konuştu. Bir ayakkabıcı ise “İşler sıfır. Sabah gelip akşam gidiyoruz. Emekli maaşımla faturalarımı veriyorum. Zaman geçirmek için de gelip oturuyoruz” dedi.

"TÜTÜN KONUSUNA GENİŞ YER VERECEĞİM"

Ziyaretinin ardından Malatya'da açıklama yapan Akşener, "Tahmin edemeyeceğim bir şekilde esnaf, tütünle ilgili konuştu. Tütüne dair son kararın kaldırılması için çiftçiden ziyade esnaf söyledi. Sebebi de şu; diyorlar ki ‘Tütün Doğanşehir’de biterse esnaf biter’” açıklaması yaptı.

Çarşamba günü partisini grup toplantısında tütün konusunda geniş bir konuşma yapacağını ifade eden Akşener, "O dükkanlardan içeri girdiğim zaman iktidarı yermiyorum, onlara sövmüyorum, partimi övmüyorum. Sadece esnafı dinliyorum. İlk defa Doğanşehir’de bütün esnafın tütün yetiştiricisine dair konuştuğuna şahit oldum" diye konuştu.