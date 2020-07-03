Akşener’in MHP’den ihraç davası reddedildi
Anayasa Mahkemesi, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in 2016’da MHP’den ihraç edilmesine karşı yaptığı başvuruyu 30 Haziran’daki toplantısında “konu bakımından yetkisizlik” gerekçesiyle kabul edilemez buldu.
Alınan bilgiye göre, Akşener’in davasının reddedilmesinin nedeninin başvurunun “seçme ve seçilme/siyasi haklardan” yapılmaması olduğu öğrenildi. Akşener, 2016’da Devlet Bahçeli karşısında aday olmuş, partiyi olağanüstü genel kurula götürmek istemişti.
Ancak yaşanan yargı krizi sonucunda kongre gerçekleşememişti. MHP Disiplin Kurulu, bunun ardından 8 Eylül 2016’da Akşener’in parti üyeliğinden kesin çıkarma cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi.
İhracın ardından kararın iptali istemiyle Akşener’in açtığı davayı Ankara 6. Asliye Hukuk Mahkemesi reddetti. Bunun üzerine Akşener, AYM’ye bireysel başvuruda bulunmuştu. Bu kararla, Akşener’in MHP’den ihracıyla ilgili iç hukuk yolu tükenmiş oldu.
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