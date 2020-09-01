Akşener'le görüşen yurttaş: AKP'den icazet almadığım için işten çıkarıldım

01 Eylül 2020 Salı, 22:20

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in Kütahya ziyareti sırasında Ramazan Yılmaz isimli yurttaş yanına gelerek AKP üyesi olmadığı için işten çıkarıldığını söyledi.

Yılmaz, “46 yaşındayım. 23 yaşında da bir oğlum var.2 sene boyunca burada bir harfiyat şirketinde depo sorumlusu olarak çalışıyordum. Daha sonra Eti Bank Emet, Eti Bor İşletmeleri’nde şoförlük yapmaya başladım.Fakat işe girdikten sonra AKP İlçe Başkanlığı’ndan icazet almadığım için beni bir hafta sonra hem de pandemi döneminde işten çıkardılar. Ekmeğimle oynamayın diye konuştum ama AKP’ye üye olmam gerektiği söylendi” açıklamasında bulundu.

Akşener yurttaşı dinledikten sonra AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve görevlileri ile konuyu bizzat konuşacağını, takipçisi olacağını söyledi.

Sosyal medya hesabından görüntüleri paylaşan Akşener, “Vatandaş Ak Parti üyesi olmadan eve ekmek götüremeyecek mi?Ak Parti üyesi olmayan insanımız aç mı kalsın?Böyle haksızlık, böyle vicdansızlık olur mu? Sayın @RTErdogan; bu konunun takipçisi olacağım, bilesin” dedi.