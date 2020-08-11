Aktör Aamir Khan Niğde’de film çekecek
Bollywood sinemasının en önemli isimlerinden olan Aamir Khan, yeni filminin çekimleri için Niğde’ye geldi. Khan, 1994 yılında ABD’de çekilen ’Forrest Gump’ filminin uyarlaması olarak çektiği ’Laal Singh Chaddha’nın korona virüs salgını nedeniyle yarıda kalan çekimlerini Niğde’nin Çamardı İlçesinde bulunan Aladağlar ve Demirkazık dağında tamamlayacak.
Otelde ünlü oyuncuyla görüşen Niğde Valisi Yılmaz Şimşek yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Amir Khan’ın başrolde olduğu bir filmin bir bölümü ilimizde Demirkazık bölgesinde çekilecek. Hintliler açısından bir destinasyon olacağına inanıyorum. Şu anda ekip nerelerde çekim yapacaklarını tespit ediyor. Demirkazık bölgesini tespit etmiş durumdalar. Ekim ayı içinde yaklaşık 300 kişilik bir ekip, 45 gün boyunca çekim gerçekleştirecek.”
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