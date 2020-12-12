Aktör Harrison Ford 'Indiana Jones'un son filminde oynayacak
ABD’li oyuncu Harrison Ford, Indiana Jones serisinin beşinci ve son filminde de rol alacak.
Harrison Ford - Fotoğraf: Reuters
BBC'nin haberine göre, Disney'den yapılan açıklamada 78 yaşındaki usta oyuncunun Ford'un, James Mangold’un yöneteceği filmde "Indiana Jones" karakterini beşinci kez canlandıracağı açıklandı.
Haber Disney tarafından Twitter'da yapılan paylaşımla duyuruldu
Filmin yapımcısı Frank Marshall, yaptığı açıklamada, senaryo üzerinde çalıştıklarını belirterek, "Her zaman tek bir Indiana Jones olacak. O da Harrison Ford" ifadesini kullandı.
Serinin ilk filmi 1981'de, dördüncü film "Indiana Jones ve Kristal Kafatası Krallığı" ise 2008'de vizyona girmişti.
Filmin Temmuz 2022'de vizyona girmesi bekleniyor.
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