Aktrol Selâmi Haktan'ın Twitter hesabı sahte çıktı
Sosyal medya iktidar partisinin etkin trollerinden biri bilinen Selâmi Haktan'ın Twitter profil fotoğrafı sahte çıktı. Profil fotoğrafının sahibi Klaus Speidel, hesabın kendisine ait olmadığını söyledi.
Halkı kin ve nefrete sürükleyen Tweet'ler atan Selami Haktan adlı Twitter hesabı sahte çıktı. Selâmi Haktan (@slmhktn) adıyla kullanılan sosyal medya hesabındaki profil fotoğrafının sahibi Klaus Speidel, hesabın kendisine ait olmadığını söyledi.
Troll hesap Haktan, sanat eleştirmeni ve yazar Klaus Speidel'ın hesabın kendisine ait olmadığını açıklaması üzerine profil fotoğrafını değiştirdi. Ancak Haktan'ın kendi hesabında Speidel'ın fotoğrafını kullandığı görülen Tweet'leri bulunuyor.
AKP iktidarını savunan, muhalif parti ve liderlerine yönelik nefret içeren Tweet'leri olduğu bilinen Selami Haktan, bir yurttaşın hayatına son vermesi hakkında "Bir kişi borç içinde olsa yakınlarına söylemez mi, sağa sola başvurmaz mı? 60 bin lira bulunamayacak bir para mı?" Başka bir Tweet'inde ise "Her intiharı, ekonomiye ve hükümete fatura etmek modası başladı" ifadelerini kullanmıştı.
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