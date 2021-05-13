Akustikhane’den anlamlı proje

13 Mayıs 2021 Perşembe, 02:00

Akustikhane’nin yeni vizyonu ile hayata geçirdiği projelerden biri olan “Akustikhane: Yeni Yerli” programı ise keşfedilmemiş isimlere, duyulmamış bestelere yer veren farklı içeriğiyle 10 Mayıs akşamı Akustikhane YouTube kanalında başladı.

Paribu’nun desteği ile hazırlanan “Akustikhane: Yeni Yerli” ilk olarak genç ve başarılı piyanist Asya Sarı’yı ağırladı.

Sarı’nın konseri YouTube’dan izlenebilir.

