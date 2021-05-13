Akustikhane’den anlamlı proje

10 yıldan fazladır televizyonda ve dijital platformda müzik yayını yapan Akustikhane, sektöre daha çok fayda sağlamak amacıyla bir çatı müzik platformuna dönüşüyor.

cumhuriyet.com.tr
13 Mayıs 2021 Perşembe, 02:00
Akustikhane’den anlamlı proje
Abone Ol google-news

Akustikhane’nin yeni vizyonu ile hayata geçirdiği projelerden biri olan “Akustikhane: Yeni Yerli” programı ise keşfedilmemiş isimlere, duyulmamış bestelere yer veren farklı içeriğiyle 10 Mayıs akşamı Akustikhane YouTube kanalında başladı.

Paribu’nun desteği ile hazırlanan “Akustikhane: Yeni Yerli” ilk olarak genç ve başarılı piyanist Asya Sarı’yı ağırladı.

Sarı’nın konseri YouTube’dan izlenebilir.


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler