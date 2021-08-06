AKUT kurucu başkanı Nasuh Mahruki'den flaş orman yangını iddiası

AKUT kurucu başkanı Nasuh Mahruki ülkenin birçok yerinde devam eden yangınların neden söndürülemediği ile ilgili flaş iddialarda bulundu.

cumhuriyet.com.tr
06 Ağustos 2021 Cuma, 12:04
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