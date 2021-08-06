AKUT kurucu başkanı Nasuh Mahruki'den flaş orman yangını iddiası
AKUT kurucu başkanı Nasuh Mahruki ülkenin birçok yerinde devam eden yangınların neden söndürülemediği ile ilgili flaş iddialarda bulundu.
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