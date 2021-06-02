Akyakalılar İsyanda : ‘Kıyılarımızdan ellerinizi çekin!’

02 Haziran 2021 Çarşamba, 17:12

Muğla Çevre Platformu Gökova Meclis’i düzenledikleri basın açıklaması ile yaka Orman Kampı’nda kıyı alanların kapatılmasına tepki gösterdi. Açıklamaya çok sayıda Akyakalı katıldı. Kıyının doğal peyzajının değiştirilmesine ve bu alanın MUÇEV’e kiraya verilerek kullanımın ücretli hale getirileceği haberlerine tepki gösteren Akyakalılar, “Muğla’ya Hizmet Vakfı’nın yaptığı çalışmanın onarım olmanın çok ötesine geçen bir suistimal olduğu ortadadır. Daha önce hiçbir şekilde ahşap platformlar söz konusu değilken şimdi Kamp Alanının denize girilebilen tüm kıyı bölümlerinin ahşap platformlarla kaplanmasının hedeflendiği anlaşılıyor. Orman Kampının, yıllardır Akyakalıların ve Akyaka’ya gelen misafirlerin zihninde yer etmiş olan doğal peyzajının yok edilmesi kabul edilemez. Bizler Akyaka sakinleri olarak onarım dışına çıkan bu çalışmanın bir an önce durdurularak kıyı alanımızın

önceki doğal peyzajına kavuşturulmasını talep ediyoruz. Uluslararası sözleşmelerle korunan Gökova Özel Çevre Koruma Bölgesi içinde doğal peyzajın

yok edilmesine, kıyı alanlarımızın rant aracına dönüştürülmesine, yasal haklarımızın gasp edilmesine izin vermeyeceğiz” dedi. Basın açıklaması sırasında “Kıyılar Halkındır Engelleri Kaldırın”, “Kıyılarımızda Beach Club İstemiyoruz -Yetti Gari”, “Kıyılarda Şezlong İşgaline Son”, “Muğla’ya Hizmet Bahane, Rant Şahane”, “Muğla Cennet Kalsın”, “Gökova’yı Vermecez” yazılı pankartlar açıldı. Etkinliğe katılanlar basın açıklamasının ardından “Kıyılar halkındır engelleri kaldırın” , “Muğla’ya hizmet bahane kıyı talanı şahane” şeklinde slogan attı.







