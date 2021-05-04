Alaattin Çakıcı’nın eski avukatı Mehmet Sinan İnce ortadan kayboldu!

04 Mayıs 2021 Salı, 17:41

Fatma İnce, geçtiğimiz yıl nisan ayında tahliye edilen organize suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı’nın eski avukatı olan oğlu Mehmet Sinan İnce’nin ortadan kaybolduğunu ve haber alamadığını belirterek polise başvuruda bulundu.

SİLAHLI SALDIRI OLAYIYLA GÜNDEME GELMİŞTİ

Avukat Mehmet Sinan İnce, 8 yıl önce silahlı baskın haberiyle gündeme gelmişti.

21 Ağustos 2013’te Akdeniz Bulvarı'nda bulunan 5 yıldızlı otelin kral dairesine konaklayan İnce'nin odasından sabaha karşı saat 04.00 sıralarında silah sesleri duyulmuş, lobiye Duran S., kendisinin ateş ettiğini belirterek görevlilerden polis çağırmalarını istemişti. Duran S., otele gelen polis ekiplerine tabancasını teslim etmişti.

Odasında bulunan ve yara almayan Mehmet Sinan İnce, saldırgan Duran S.'den şikayetçi olmuş, odasına gelen Duran S.'nin korkutmak amacıyla tabancayla ateş ettiğini belirtmiş ancak saldırının nedeni tam olarak bilmediğini söylemişti.



