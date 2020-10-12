'Alakır alası' avlayan 2 kişiye, 3 bin 500 TL ceza
Dünyanın en şaşırtıcı ve etkileyici 20 hayvan türünden biri olduğu belirtilen ve Antalya'nın Alakır Nehri'nde yaşayan, avlanması yasak endemik 'Alakır alası' balığından 14 tane avlayan 2 kişiye, toplam 3 bin 500 lira ceza kesildi.
Antalya'nın Kumluca ilçesinde yaklaşık 70 kilometre uzunluğunda, Beydağları'ndan doğup Akdeniz'e inen Alakır Nehri'nde, 2014 yılında endemik bir balık türü keşfedildi. 'Alakır alası' olarak adlandırılan bu balık, o dönem bilim dünyasında dünyanın en şaşırtıcı ve etkileyici 20 hayvan türünden biri olarak seçildi. Dünyada sadece Alakır Nehri'nde yaşayan Alakır alasını avlayan iki kişiye, İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerince para cezası uygulandı. 14 Alakır alasını avlayan 2 kişiye, 1750'şer lira ceza kesildi.
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