Alanya Başkanı suçladı, Trabzon başkanı alkol kontrolü yaptırdı
Alanyaspor-Trabzonspor maçı sonrası iki başkan arasındaki gerginlik, özel yaşama da girdi.
Alanyaspor-Trabzonspor maçı sonrası iki başkan arasındaki gerginlik, özel yaşamı dahedef aldı.
Alanysapor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun alkol koktuğunu belirterek, "Midem bulandı" dedi. Bu gelişmeler üzerine Ahmet Ağaoğlu, Jandarma'ya başvurup alkol ölçümü yaptırdı. Beyaz TV'ye bağlanan Ağaoğlu, "İçki içtiğimi kanıtlamazlarsa namertlerdir. Alkol kontrolü yaptırıyorum" dedi. Ağaoğlu, niçin tartışma ortamına katıldığı yolundaki soruya ise, "Biz zaten deliyiz, durup dururken kavga ettik" diye espri yaptı ve "Ölmüş anneme küfür ettiler, aynenkarşılığını verdim" ifadesini kullandı.
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