Alanya'da otomobil ile kamyon çarpıştı: 1 ölü

Antalya'nın Alanya ilçesinde otomobil ile kamyonun çarpıştığı trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti

AA
17 Aralık 2020 Perşembe, 00:31
Alanya'da otomobil ile kamyon çarpıştı: 1 ölü
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Taşkın Korkmaz (35) idaresindeki 07 HZH 96 plakalı otomobil, Mahmutlar Mahallesi D-400 kara yolunda, Yunus Değirmenci (47) yönetimindeki 33 ACT 406 plakalı kamyonla çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, sürücü Korkmaz’ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Korkmaz'ın cenazesi, Alanya Belediyesi morguna götürüldü.


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