18 Haziran 2020 Perşembe, 22:45

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş karşılaşmasında sahasında Fraport TAV Antalyaspor’u 4-0 mağlup eden Aytemiz Alanyaspor, finalde Trabzonspor’un rakibi oldu.



Cisse'nin gol perdesini açtığı maçta ev sahibi adeta coştu.

Antalya’daki ilk maçı 1-0 kazanan Alanyaspor, rövanş maçının 15. dakikasında Papiss Cisse ile öne geçerken 25. dakikada Ceyhun Gülselam skoru 2-0’a getirdi. Alanyaspor’un bir başka yıldızı Junior Fernandes iki pozisyonda direği geçemezken ilk yarı Alanyaspor’un 2-0’lık üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci yarıya da gollerle başlayan ev sahibi ekipte Senegalli yıldız Papiss Cisse 46. ve 49. dakikalarda attığı gollerle hat-trick yaparken skoru da 4-0’a getirdi.

Alanyaspor 81. dakikada Onur Bulut ile beşinci golü buldu ancak ‘VAR’ kararıyla gol iptal edildi. Konu ekip Antalyaspor’un 90. dakikada Amilton ile bulduğu gol ise ofsayt gereçkesiyle geçersiz sayıldı.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Aytemiz Alanyaspor toplamda 5-0’lık skorla tarihinde ilk kez Türkiye Kupası’nda finale yükseldi. Akdeniz temsilcisi, Fenerbahçe’yi eleyen Trabzonspor ile finalde karşı karşıya gelecek.

Finalin tarihi ve yeri ise henüz açıklanmadı. Koronavirüs salgını öncesi yapılan planlamaya göre; 5 Mayıs’ta Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanacaktı.



