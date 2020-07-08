Alanyaspor-Galatasaray maçında müthiş goller!
Alanyaspor ile Galatasaray maçı sıcak hava nem altında oynandı.
Alanyaspor Galatasaray maçı ile Süper Lig’de 31. hafta mücadelesinde karşı karşıya geldi.
İki takım da pozisyon buldu ilk yarıda.
43. dakikada Cisse Alanyaspor'u öne geçirdi. 45 artı 3'te Cisse farkı 2'ye çıkardı, hemen bir datkika sonra Adem Büyük skoru 2-1 yaptı.
STAT: Bahçeşehir Kolejleri
HAKEM: METE KALKAVAN
ALANYASPOR: Marafona, Nsakala, Tzavellas, Caulker, Juanfran, Ceyhun, Salih, Salih, Onur, Bakasetas, Efecan, Cisse
GALATASARAY: Okan, Mariano, Donk, Marcao, Linnes, Seri, Taylan, Ömer, Belhanda, Emre Akbaba, Adem
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