Alanyaspor-Galatasaray maçında müthiş goller!

Alanyaspor ile Galatasaray maçı sıcak hava nem altında oynandı.

cumhuriyet.com.tr
08 Temmuz 2020 Çarşamba, 21:38
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Alanyaspor Galatasaray maçı ile Süper Lig’de 31. hafta mücadelesinde karşı karşıya geldi.

İki takım da pozisyon buldu ilk yarıda.

43. dakikada Cisse Alanyaspor'u öne geçirdi. 45 artı 3'te Cisse farkı 2'ye çıkardı, hemen bir datkika sonra Adem Büyük skoru 2-1 yaptı.


STAT: Bahçeşehir Kolejleri

HAKEM: METE KALKAVAN

ALANYASPOR: Marafona, Nsakala, Tzavellas, Caulker, Juanfran, Ceyhun, Salih, Salih, Onur, Bakasetas, Efecan, Cisse

GALATASARAY: Okan, Mariano, Donk, Marcao, Linnes, Seri, Taylan, Ömer, Belhanda, Emre Akbaba, Adem



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