Alanyaspor, Leroy Fer’i kadrosuna kattı

24 Ağustos 2021 Salı, 13:57

Alanyaspor’un sosyal medya hesabı üzerinden “Hoş geldin Leroy Fer” başlıklı bir video yayınlandı.

Yayınlanan videoda Leroy Fer’in daha önce attığı gollere yer verilirken Hollandalı oyuncu ile anlaşma sağlandığı belirtildi.

Kariyerinde daha önce Twente, Norwich, QPR ve Swansea, formaları giyen Leroy Fer, geçtiğimiz sezon Feyenoord ile 29 maça çıkmıştı.

Bu sezon ise UEFA Avrupa Konferans Ligi elemelerinde 4 maçta sahaya çıkan Fer, Feyenoord’un Hollanda ligi Eredivisie’de oynadığı Willem maçında forma giymişti.

Alanyaspor’un paylaşımı: