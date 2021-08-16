Wilson Eduardo, Aytemiz Alanyaspor'da

16 Ağustos 2021 Pazartesi, 18:10

Süper Lig ekibi Aytemiz Alanyaspor, geçtiğimiz sezonu Birleşik Arap Emirlikleri kulübü Al-Ain'de geçiren Portekizli futbolcu Wilson Eduardo'yu kadrosuna kattı.

Braga, Sporting Lizbon ve Dinamo Zagreb formaları giyen 31 yaşındaki orta saha oyuncusu, geçtiğimiz sezon çıktığı 19 maçta üç gol ve iki asistle oynamıştı.

Akdeniz ekibi, transferi şu paylaşımla duyurdu: