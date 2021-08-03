Alanyaspor, Rizespor'u yendi
Aytemiz Alanyaspor, hazırlık maçında Çaykur Rizespor'u 2-0 mağlup etti.
Aytemiz Alanyaspor, hazırlık maçında Çaykur Rizespor'u 2-0 mağlup etti.
İki Süper Lig ekibi Aytemiz Alanyaspor ile Çaykur Rizespor, Düzce Topuk Yaylası Tesisleri'nde oynanan hazırlık maçında karşı karşıya geldi. 41'inci dakikada Alanyaspor, Davidson'un golüyle 1-0 öne geçti. Bu golün 2 dakika sonrasında Selim Ay'ın kendi kalesine attığı gol ile Alanyaspor, skoru 2-0'a getirdi. Karşılaşmanın ilk yarısı Alanyaspor'un 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi. Mücadelenin 2'nci yarısında başka gol olmayınca Aytemiz Alanyaspor, sahadan 2-0 galip ayrıldı.
Video Haberler
- CHP'li Alban'ı isyan ettiren görüntü!
- Baba ve oğlu 15 dakika arayla hayatını kaybetti
- 'Lütfen' dedi, acil çağrıda bulundu
- Yüksekova'daki sel paniği kamerada
- Otel çalışanına silahlı saldırı kamerada
- Yangınlarına yapılan müdahale helikopterden görüntülendi
- Vaka sayıları artmasına rağmen yine aynı manzara
- Esenyurt'ta park kavgasında ortalık savaş alanına döndü
- Önce takdir sonra tepki topladı
- Öfkeli kalabalık sürücüye böyle saldırdı!
En Çok Okunan Haberler
- TRT spikerinden milli sporcuya skandal ifade
- Yurttaşlar, TRT ekibini böyle kovaladı
- Yusuf Güney gözaltına alındı
- Demet Akalın yazdı, AB cevap verdi
- Ankara'da korkutan yangın
- Son durum kaygı verici! Türkiye'nin gidişatı belli oldu
- En büyük felaket bu iktidar!
- Son görüntüler: Alevler denize yaklaştı
- İşte bardağı taşıran son damla
- AKP'li belediye başkanından skandal 'yangın' açıklaması