Alanyaspor'dan Avrupa'ya erken veda

Alanyaspor, Norveç'in Rosenborg takımına deplasmanda 1-0 yenilerek Avrupa kupalarına veda etti.

AA
24 Eylül 2020 Perşembe, 21:50
Abone Ol google-news

Aytemiz Alanyaspor, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Norveç'in Rosenborg takımına deplasmanda 1-0 yenilerek Avrupa kupalarına veda etti.


En Çok Okunan Haberler

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler