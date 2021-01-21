Alanyasporlu Juanfran'dan Avrupa mesajı

21 Ocak 2021 Perşembe, 11:46

Alanyaspor’un sağ beki Juanfran, İspanyol gazetesi AS’a açıklamalarda bulundu. Juanfran, Alanyaspor’un bu sezonki hedefleriyle ilgili, ‘’ Bana göre ilk üçe giremezsek sezonun iyi geçtiğini söyleyemem. İniş ve çıkışlarımız oluyor ama üst sıralara yakınız. Çok iyi bir ekibimiz ve belirgin bir futbol stilimiz var. Marafona, Davison, Bakasetas hepsi çok yetenekli oyuncular. ‘’ ifadelerini kullandı.



AVRUPA’DA OYNAMAK İSTİYORUZ

Alanyaspor ile Avrupa kupalarında mücadele etmek istediğini söyleyen Juanfran, ‘’ 2021’de Avrupa’da oynamak istiyoruz. Kulüp tarihinde ilk kez bu yıl Avrupa Ligi için eleme oynadık ama eledik. Alanya’da 40 derecede oynarken Norveç’te 4 derecede oynadık. Bundan fazlasıyla etkilendik. ‘’ dedi.

Alanyaspor ile sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Juanfran Türkiye’de kalmak istediğini söyledi. İspanyol oyuncu sözleşmesiyle ilgili şunları söyledi, ‘’ İspanya’dan gelen bazı teklifler var ama Alanyaspor bunları reddetti. Sözleşmem sezon sonu bitiyor ancak bazı koşullar gerçekleşirse otomatik olarak bir sene daha uzayacak. Burada mutluyum ve kalmak istiyorum. Kendimi burada değerli hissediyorum. Eğer bir gün İspanya’ya dönersem Deportivo’ya gitmek istiyorum. Kaçıncı ligde olduklarını bir önemi yok. Vaktim olur mu bilmiyorum ama Deportivo’yu tekrar hak ettiği yere taşımak harika olurdu. "

KAZANMAK İÇİN OYNAMAK HARİKA BİR DUYGU

Türkiye’de oynamak nasıl bir duygu soruna ise Juanfran şöyle cevap verdi, ‘’ Futbol oynamaktan hiç bu kadar zevk almadım. Kazanmak için oynamak harika bir duygu. İspanya’da defalarca bir puanın yeterli olduğunu duyuyordum ama bu beni sinirlendiriyordu. Türkiye’de ise her maça kazanmak için çıkıyoruz. Herkes sizi dikkatle izliyor çünkü birçok şey yapıyorsunuz. ‘’

ALANYA HARİKA BİR ŞEHİR

Alanya’yı İspanya’daki Marbella’ya benzeten Juanfran, ‘’ Alanya gerçekten mükemmel bir şehir. Şehir harika, sahile yakın bir yerde yaşıyoruz ve dışarısı soğuk değil. Deniz harika. Eşim ve ben bir bisiklet aldık ve istediğimiz zaman dışarı çıkabiliyoruz. Öğleden sonra antrenman olduğu için genellikle sabahları bisiklet sürüyoruz ya da yürüyüşe çıkıyoruz. Şehir yaşamak için çok güzel. ‘’ dedi.



