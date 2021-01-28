Alaşehir Belediyesi’nde toplu iş sözleşmesi imzalandı

28 Ocak 2021 Perşembe, 11:24

Alaşehir Belediyesi işçilerinin 2021 yılında 3 bin 100 liralık maaşa ek olarak ikramiye alacakları sözleşme imzalandı.

Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu ile Belediye İş Sendikası Manisa Şube Başkanı arasında imzalanan sözleşme kapsamında belediye işçilerinin 3 bin 100 TL maaşın yanında alacakları ikramiyelerle aylık ortalama 3 bin 300 TL gelire kavuşacağı bildirildi.

Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, "Biz ne söylemişsek yapıyoruz. Asgari ücret en az 3 bin 100 lira olacak dedik, işte yaptık. Her zaman emeğin yanında olduk ve emeğin karşılığını veriyoruz. Bundan sonra Albeltaşta ve belediyemizde çalışan işçilerimiz bankamatiğe yaklaştıklarında en az çekecekleri rakam 3 bin 100 lira olacak. Ve yıl içerisinde alacakları ikramiyelerle beraber ortalaması 3 bin 300 lirayı bulacak. İlk günkü aşkla ve şevkle Alaşehirimize hizmet etmeye devam etsinler, biz onların haklarını sonuna kadar savunacağız. Hepsine hayırlı çalışmalar diliyorum" dedi.

Belediye İş Sendikası Manisa Şube Başkanı Gökay Sezgin, işçilere de hayırlı olması temennisinde bulundu.