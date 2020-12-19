Alaşehir çiftçisine toprak analizi desteği
Manisa'da Alaşehir Belediyesi ile Ticaret Borsası arasında “ Toprak Analizi “ protokolü imzalandı. Alaşehir Belediyesi’nde imzalanan protokolle belediye bin adet çiftçiye yüzde 50 analiz desteği verecek.
Alaşehir'de Ticaret Borsası’nda toprak tahlilini 100 TL ücret karşılığında yapan çiftçilkere beledicyeden destek geldi. Azlaşehir Belediyesi bu ücretin yüzde 50 ‘si olan 50 TL’yi karşılayacak.
Alaşehir Belediye başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, "Alaşehir belediyesi olarak, çiftçilerimize beton direk desteği , mazot indirim desteği, 120 bin adet sebze fidanı dağıtımı ve tarım aletlerini bedelsiz kullanma desteği verdik. Bu desteklere bir yenisini daha ekleyerek, bin tane çiftçimize toprak analizi için yüzde 50 belediye katkı desteği veriyoruz. Belediye olarak, günümüzün teknolojilerine uygun gelişmiş tarım anlayışı, farklı bir tarım anlayışı yaratmamız için her zaman çiftçilerimizin yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz. Topraklarımızın ana sorunu PH yüksekliği ve organik madde eksikliği. Biz herkesi toprak tahlili yaptırarak, daha bilinçli gübreleme ve daha yüksek verimli bağları elde etmek istiyoruz. Bunun için bin adet çiftçimize yüzde 50 analiz desteği vereceğiz. Daha verimli bir yılı hep birlikte yakalayacağız. Bunun için tüm çiftçilerimizi bu destekten yararlanmaya davet ediyorum. Çiftçilerimiz arazilerinden alacakları toprak numuneleri ile borsaya gidip, analizi yaptıracaklar, ödeme yaparken, ücretin yüzde 50’sini ödeyecekler, kalan ücreti belediye olarak, biz ödeyeceğiz" dedi.
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